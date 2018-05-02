00:44 | Футбол — Лига чемпионов

Никлас Зюле: "Очень обидно, что "Бавария" все же вылетела"


Защитник "Баварии" Никлас Зюле считает, что его команда показала хороший футбол в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Реала". "Реал" на выезде победил 2:1, а в Мадриде была зафиксирована ничья 2:2.

- Мы провели хороший матч. Очень обидно, что все-таки вылетели. После того, как мы сравняли счет, было что-то вроде эйфории, - цитирует официальный сайт УЕФА Зюле. - Но сейчас все мы очень разочарованы.

Реал - Бавария

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000884/match=2021709/index.html

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