Никита Симонян: "Футболистам ЦСКА нужно как можно скорее забыть о кошмарной игре с "Базелем"

Бывший нападающий сборной СССР, первый вице-президент РФС Никита Симонян после поражения ЦСКА от "Базеля" (0:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что у армейцев нет другого выхода, как побеждать в оставшихся играх. Экс-футболист также добавил, что красно-синим нужно как можно скорее забыть о минувшей встрече против швейцарской команды.

- ЦСКА нужно как можно быстрее забыть о том кошмаре, который творился вчера, особенно в первом тайме, - цитирует ТАСС Симоняна. - Им нужно это пережить и начать готовиться к следующим матчам, а критиковать и ругать их - это проще простого. К сожалению, такое иногда случается и ни тренер, ни игроки не смогут вам ответить, почему это произошло. Это был не день армейского клуба.

У ЦСКА нет другого выхода, как побеждать в оставшихся матчах. Все в их руках и ногах. Трудно прогнозировать, удастся ли им выйти из группы, но я им искренне этого желаю.

Напомним, что ЦСКА занимает третью строчку турнирной таблицы группы А. Первое место занимает "Манчестер Юнайтед", на втором месте расположился "Базель", четвертое - "Бенфика".