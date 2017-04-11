Никита Ковальчук: "Объявление о переносе на стадионе встретили свистом"

Журналист Никита Ковальчук, присутствовавший на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде, где должен был состояться первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако", отметил, что болельщики команд объединились после информации о взрыве рядом с автобусом хозяев поля. Ранее сообщалось, что во время инцидента пострадал защитник команды Марк Бартра. Встреча была перенесена на среду.

– Несколько минут назад фанаты "Монако" начали скандировать "Боруссия", "Боруссия!" и запели "Марсельезу", – сказал Ковальчук. – Песню встретили аплодисментами. Футболисты "Монако" уже вышли на поле. Люди не расходились. На входных рамках, даже зная о произошедшем, зрители продолжали идти на стадион.

Прямо сейчас объявили, что матч перенесли на завтра. Люди недовольны, начали свистеть. Проблемы у фанатов "Монако", потому что у половины из них взяты билеты домой. По стадиону было несколько объявлений. Сначала зрителям сообщили о неопределенном инциденте, потом заявили, что взорвалась бомба, и Бартра пострадал, но несерьезно. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности