Неймар ударил мячом в голову арбитра. Видео

Курьезный эпизод случился в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "ПСЖ" (3:1). Нападающий парижан Неймар пытался забросить мяч в штрафную соперника, но попал точно в голову арбитру Джанлуке Рокки. Итальянский судья на несколько секунд был дезориентирован, и игра была остановлена.
Напомним, после игры главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери раскритиковал работу арбитра, который не назначил пенальти в ворота мадридцев на 70-й минуте.
Унаи Эмери: "Счет мог быть другим, если бы судья выполнил свою работу"
Árbitro italiano del– Rodrigo García (@RodrigoyGarcia) 14 февраля 2018 г.
Real Madrid 🆚 PSG
❌Amarilla tempranera a Neymar Jr
❌Marca penal dudoso contra PSG
❌Se come uno de Sergio Ramos
❌Amarilla a Rabiot inmerecida#posmedesquito ⚽💥#RMAPSG #RealMadridPSG #ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/DpuiRZmwp0
brasil4136
Козел за любое нарушение ПСЖ карточки раздавал,а реалу устные предупреждения. Натхо только в конце получил желтую
10:45
Nikko45
Молодец Неймар, но слабо ударил, такого козла надо было куском трубы по башке.(За Реал и ПСЖ не болею).
10:36
баламошка
Убийца.
05:46