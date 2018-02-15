Неймар ударил мячом в голову арбитра. Видео

Курьезный эпизод случился в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "ПСЖ"​ (3:1). Нападающий парижан Неймар пытался забросить мяч в штрафную соперника, но попал точно в голову арбитру Джанлуке Рокки. Итальянский судья на несколько секунд был дезориентирован, и игра была остановлена.

Напомним, после игры главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери​ раскритиковал работу арбитра, который не назначил пенальти в ворота мадридцев на 70-й минуте.

Унаи Эмери: "Счет мог быть другим, если бы судья выполнил свою работу"