Неймар не стал жать руку игроку "Селтика" после матча

Нападающий "ПСЖ" Неймар после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика" (5:0) отказался жать руку защитнику шотландцев Энтони Ралстону. 18-летний футболист грубо играл против бразильца, за что тот получил желтую карточку.

После финального свистка Ралстон подошел к Неймару пожать руку, однако форвард отказался делать это и что-то сказал шотландцу.

Отметим, что Неймар отметился в этой встрече голом. Для него это взятие ворот стало первым в составе парижан в Лиге чемпионов. Также забитый мяч на свой счет записал новичок "Пари Сен-Жермен" Кильян Мбаппе. Форвард Эдинсон Кавани оформил дубль.