Найдены новые улики по делу о взрыве около автобуса "Боруссии"

Следователи нашли у мужчины, предположительно устроившего взрывы у автобуса дортмундской "Боруссии", новые улики, свидетельствующие о причастности к случившемуся, утверждает Der Spiegel. На рабочем месте 28-летнего подозреваемого были обнаружены следы перекиси водорода, которая использовалась при изготовлении взрывных устройств. Кроме того, было обнаружено предполагаемое место хранения взрывчатки.

Напомним, что менее чем за час до начала встречи около автобуса дортмундской команды произошел взрыв, из-за которого пострадал защитник Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. Игрок был доставлен в больницу с переломом и инородным телом в запястье. В целях безопасности матч был перенесен на следующий день. Дортмундцы проиграли в нем со счетом 2:3, а через неделю уступили на выезде 1:3 и вылетели из турнира.