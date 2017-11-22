Натхо пропустит матч с "Манчестер Юнайтед". Как и Вернблум

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" получил желтую карточку. Она стала для него третьей в основном турнире, после чего следует автоматическая дисквалификация.

На 72-й минуте встречи хавбек грубым подкатом сбил нападающего гостей Пиззи, за что и получил предупреждение от судьи Дениза Айтекина.

Таким образом, 29-летний игрок пропустит заключительный матч группы A против "Манчестер Юнайтед". Игра на стадион "Олд Траффорд" состоится 5 декабря. Ранее "дисквалифицирующее" предупреждение получил Понтус Вернблум.