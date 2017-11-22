20:45 | Футбол — Лига чемпионов

Неспортивное поведение. Вернблум не сыграет с "МЮ" из-за дисквалификации

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" получил желтую карточку. Она стала для него третьей в основном турнире, после чего следует автоматическая дисквалификация.

На 39-й минуте встречи швед после фола защитника гостей Луизау на хавбеке Алане Дзагоеве стал активно предъявлять претензии сопернику и потребовал от главного судьи Дениза Айтекина показать "горчичник" бразильцу. Вместо этого немецкий арбитр показал желтую карточку самому Вернблуму.

Таким образом, 31-летний игрок пропустит заключительный матч группы A против "Манчестер Юнайтед". Игра на стадион "Олд Траффорд" состоится 5 декабря.

Трансляция матча ЦСКА - "Бенфика"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (13)
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AngelDim

молоток, он раньше в отпуск хочет наверно, щас ещё в чемпе красную получит и вперед в швецию на каникулы пораньше)

21:54

igogohruhru

полюбому проигрывать

21:52

Колючий Пушистик

Вообще бред. Вместо желтой карточки Бенфике, получил Вернблум.

21:52

spetrov

Новость была в 14:51.

21:10

spetrov

marksan, ты не понял. У Slim Taller'а сарказм. Сегодня была новость, как против испанца (?) хотят провести расследование по причине того, что он преднамеренно затягивал ввод мяча в игру, получив 4-ую желтую карточку.

21:07

marksan

werder63____ Вали в Германию и не лезь к армейцам, немецкий выкормыш!

21:06

spetrov

Slim Taller, по-разному можно взглянуть. Но заводить дела в связи с подобным обнулением, как против испанца (?) сейчас - действительно маразм, к.м.к. В конце концов, вы ввели правила, он не сделал ничего противоречащего введенным вами правилам, за что его судить-то еще раз. За преднамеренное нарушение? Так у нас таких преднамеренных вагон и маленькая тележка.

21:06

marksan

Slim Taller____ Дядя! Вы дурак? (с)! С какого рожна УЕФА будет расследовать этот эпизод? Это во-первых! А во-вторых, впереди ещё целый тайм! Вторая жёлтая и ЦСКА в меньшинстве! Ладно бы жёлтая на последней минуте! У Вас голова иногда работает?

21:04

Slim Taller

spetrov, я считаю,что это маразм квалифицировать карточки.Лучше пусть после группового этапа их обнулят у всех.

21:01

spetrov

Slim Taller, именно. Как раз сегодня об этом и говорили.

20:55

spetrov

Надо UEFA поинтересоваться, а не специально ли он обнулился. Исход матча в Манчестере вряд ли вызывает сомнения.

20:55

Slim Taller

УЕФА заведёт на него дело.Вернблум обнулился перед плэйофф.

20:54

werder63

Разбаловали его российские судьи! Вот команда и страдает! Как он на коротыша Гончаренку орет на треньках, представляю))))

20:52