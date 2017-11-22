Неспортивное поведение. Вернблум не сыграет с "МЮ" из-за дисквалификации

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" получил желтую карточку. Она стала для него третьей в основном турнире, после чего следует автоматическая дисквалификация.

На 39-й минуте встречи швед после фола защитника гостей Луизау на хавбеке Алане Дзагоеве стал активно предъявлять претензии сопернику и потребовал от главного судьи Дениза Айтекина показать "горчичник" бразильцу. Вместо этого немецкий арбитр показал желтую карточку самому Вернблуму.

Таким образом, 31-летний игрок пропустит заключительный матч группы A против "Манчестер Юнайтед". Игра на стадион "Олд Траффорд" состоится 5 декабря.

Трансляция матча ЦСКА - "Бенфика"