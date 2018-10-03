"Наполи" вырвал победу у "Ливерпуля" на 90-й минуте

"Наполи" обыграл "Ливерпуль" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 1:0. Единственный мяч Лоренцо Инсинье провел на 90-й минуте. Неаполитанцы возглавляют таблицу группы C с 4 очками, английский клуб набрал три и идет вторым.

Сегодня в группе C состоялся еще один матч - "ПСЖ" разгромил "Црвену Звезду" 6:1.

Лига чемпионов

Групповой турнир

2-й тур

Группа C

"Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0 (0:0)

Гол: Инсинье, 90.

"Наполи": Оспина, Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Аллан, Хамшик (Зелиньски, 81), Руис (Верди, 68), Кальехон, Милик (Мертенс, 68), Инсинье.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Фабинью, 76), Вайналдум, Кейта (Хендерсон, 19), Салах, Роберту Фирмину, Мане (Старридж, 89).

Предупреждения: Кулибали, 25. Милнер, 45+2.

Судья: Кошшои (Венгрия).

3 октября. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

Таблица Лиги чемпионов