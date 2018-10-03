"Наполи" вырвал победу у "Ливерпуля" на 90-й минуте

"Наполи" обыграл "Ливерпуль" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 1:0. Единственный мяч Лоренцо Инсинье провел на 90-й минуте. Неаполитанцы возглавляют таблицу группы C с 4 очками, английский клуб набрал три и идет вторым.
Сегодня в группе C состоялся еще один матч - "ПСЖ" разгромил "Црвену Звезду" 6:1.
Лига чемпионов
Групповой турнир
2-й тур
Группа C
"Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0 (0:0)
Гол: Инсинье, 90.
"Наполи": Оспина, Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Аллан, Хамшик (Зелиньски, 81), Руис (Верди, 68), Кальехон, Милик (Мертенс, 68), Инсинье.
"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Фабинью, 76), Вайналдум, Кейта (Хендерсон, 19), Салах, Роберту Фирмину, Мане (Старридж, 89).
Предупреждения: Кулибали, 25. Милнер, 45+2.
Судья: Кошшои (Венгрия).
3 октября. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".
Таблица Лиги чемпионов
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/groups/