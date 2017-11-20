На Кипре к Криштиану Роналду попытался прорваться фанат, притворившийся журналистом

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в составе команды прилетел в Никосию на матч группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ. Как информирует AS, возле отеля к футболисту подбежал один из местных журналистов и попытался сделать вместе с ним селфи, однако он был моментально скручен сопровождавшими игрока охранниками.

Как выяснилось позже, молодой человек является обычным болельщиком и никакого отношения к СМИ он не имеет. Ему удалось проникнуть в зону прессы после предъявления фальшивого удостоверения, а оттуда фанат смог выбежать на встречу к именитому футболисту.

Матч АПОЭЛ – "Реал" состоится 21 ноября. Начало игры – 22.45 по московскому времени.