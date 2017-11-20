На Кипре к Криштиану Роналду попытался прорваться фанат, притворившийся журналистом

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в составе команды прилетел в Никосию на матч группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ. Как информирует AS, возле отеля к футболисту подбежал один из местных журналистов и попытался сделать вместе с ним селфи, однако он был моментально скручен сопровождавшими игрока охранниками.
Как выяснилось позже, молодой человек является обычным болельщиком и никакого отношения к СМИ он не имеет. Ему удалось проникнуть в зону прессы после предъявления фальшивого удостоверения, а оттуда фанат смог выбежать на встречу к именитому футболисту.
Матч АПОЭЛ – "Реал" состоится 21 ноября. Начало игры – 22.45 по московскому времени.
Un aficionado chipriota se hizo pasar por periodista para poder fotografiarse con Cristiano https://t.co/zdGYadXOFG pic.twitter.com/ARROatDVRC– Real Madrid 24 Horas (@RMD_24horas) 20 ноября 2017 г.
oleg.bob
Да мог бы и сфотографироваться с парнем, сноб!
18:19