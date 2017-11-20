17:52 | Футбол — Лига чемпионов

На Кипре к Криштиану Роналду попытался прорваться фанат, притворившийся журналистом

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в составе команды прилетел в Никосию на матч группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ. Как информирует AS, возле отеля к футболисту подбежал один из местных журналистов и попытался сделать вместе с ним селфи, однако он был моментально скручен сопровождавшими игрока охранниками.

Как выяснилось позже, молодой человек является обычным болельщиком и никакого отношения к СМИ он не имеет. Ему удалось проникнуть в зону прессы после предъявления фальшивого удостоверения, а оттуда фанат смог выбежать на встречу к именитому футболисту.

Матч АПОЭЛ – "Реал" состоится 21 ноября. Начало игры – 22.45 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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oleg.bob

Да мог бы и сфотографироваться с парнем, сноб!

18:19