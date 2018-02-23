Миралем Пьянич: "Критики "Ювентуса" не знают истинной силы "Тоттенхэма"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич отметил, что у "Тоттенхэма" отличная средняя линяя. Хавбек также добавил, что туринцы должны были лучше распорядиться преимуществом в два гола в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со "шпорами" (2:2).

– Критика в адрес "Ювентуса" была слишком жесткой, потому что у "Тоттенхэма" отличная команда, в частности, полузащита, – сказал для Premium Sport Пьянич. – Они пропустили от нас 2 гола, но "шпоры" по-прежнему остаются классной командой, поэтому наши критики, возможно, не знали истинной силы "Тоттенхэма". После того, как мы повели 2:0, мы должны были лучше распорядиться этим преимуществом. Тем не менее противостояние еще не закончено, и, очевидно, мы хотим пройти дальше.

Напомним, что ответная встреча "Тоттенхэм" - "Ювентус" пройдет 7 марта и начнется в 22.45 по московскому времени.