Миралем Пьянич: "Это была только первая игра, поэтому не стоит паниковать"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич после поражения от "Барселоны" в матче группового турнира Лиги чемпионов (0:3) отметил, что туринцы играли в первом тайме лучше, чем во втором. Также он считает, что не стоит заострять внимание на этом проигрыше, так как впереди еще много игр.

- "Ювентус" не должен был пропускать первый гол, потому что первая половина встречи была почти закончена, - цитирует пресс-служба УЕФА Пьянича. - Мы хорошо сыграли в первом тайме, и думаю, что мы могли забить. Во втором тайме мы не играли так хорошо. Тем не менее, это была только первая игра, поэтому не нужно паниковать. Нам не хватало нескольких игроков, но это не оправдание, нам просто нужно извлечь урок и продолжать работать. У нас есть время, чтобы оправиться от этого поражения.

Трансляция "Барселона" - "Ювентус"