Мхитарян ждет армянских болельщиков на матче с ЦСКА

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян на пресс-конференции в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что будет рад видеть на трибунах в Москве своих соотечественников из Армении. Он также добавил, что ему приятно видеть прием, какой ему оказывают в России.

– Всегда приятно видеть такой прием, какой мне оказывают в России. Я помню выезд в Ростов, там было много армянских болельщиков, – сказал Мхитарян. – Надеюсь, их будет много и сейчас в Москве. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет завтра, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.