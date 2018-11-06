Метро и МЦК будут работать до двух часов ночи в день матча ЦСКА - "Рома"

В день матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и "Ромой" работа метро и МЦК будет продлена до двух часов ночи, информирует официальный сайт армейцев.

Кроме того, перед игрой и после нее возле стадиона "Лужники" все желающие смогут получить бесплатные горячие напитки: чай и безалкогольный глинтвейн.

Напомним, ЦСКА занимает 3-е место в группе G после трех туров. В активе армейцев 4 очка. В первом матче против "Ромы" красно-синие разгромно проиграли со счетом 0:3.

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