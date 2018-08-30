17:54 | Футбол — Лига чемпионов

Месси пообещал вернуть кубок Лиги чемпионов на "Камп Ноу"


Нападающий "Барселоны"  Лионель Месси пообещал вернуть кубок Лиги чемпионов на домашний стадион каталонского клуба "Камп Ноу". Сегодня в 19:00 по московскому времени состоится жеребьевка этого турнира.

- Сегодня мы обещаем, что в этом году сделаем все возможное, чтобы вернуть этот красивый и такой желанный кубок на "Камп Ноу", - приводит слова аргентинца официальный Твиттер сине-гранатовых.

"Барселона" в последний раз становилась победителем Лиги чемпионов в сезоне-2014/2015.

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