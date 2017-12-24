Мбаппе, Вернер и Асенсио - в команде открытий Лиги чемпионов в 2017 году

УЕФА составил символическую сборную из игроков-открытий Лиги чемпионов по итогам 2017 года. В нее попали футболисты моложе 24 лет.
Голкипер: Эдерсон ("Манчестер Сити");
защитники: Нелсон Семеду ("Барселона"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Никлас Зюле ("Бавария"), Киран Тирни ("Селтик");
полузащитники: Харри Уинкс ("Тоттенхэм"), Талиска ("Бешикташ"), Марко Асенсио ("Реал");
нападающие: Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Димитри Оберлен ("Базель").
Опрос
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Бавария
- Селтик
- Бешикташ (Футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Базель (футбол)
- Лейпциг (футбол)
- Марко Асенсио
- Тимо Вернер
- Нелсон Семеду
- Эдерсон
- Кильян Мбаппе
- Никлас Зюле