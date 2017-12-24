15:17 | Футбол — Лига чемпионов

Мбаппе, Вернер и Асенсио - в команде открытий Лиги чемпионов в 2017 году


УЕФА составил символическую сборную из игроков-открытий Лиги чемпионов по итогам 2017 года. В нее попали футболисты моложе 24 лет.

Голкипер: Эдерсон​ ("Манчестер Сити");

защитники: Нелсон Семеду ("Барселона"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Никлас Зюле ("Бавария"), Киран Тирни ("Селтик");

полузащитники: Харри Уинкс ("Тоттенхэм"), Талиска ("Бешикташ"), Марко Асенсио ("Реал");

нападающие: Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Димитри Оберлен ("Базель").

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