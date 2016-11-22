00:21 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" обязан победить "Монако"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" заявил, что у его команды нет права на ошибку. Наставник добавил, что многое будет зависеть от функциональной готовности лидеров лондонцев. Напомним, что обе команды являются соперниками ЦСКА по группе E. 

– Мы обязаны побеждать, – приводит официальный сайт УЕФА слова Покеттино. – Надо найти способ, как это сделать. Необходимо сыграть умно и следовать своему плану. Рисковать или нет? В футболе важен баланс. Какой состав выйдет на поле завтра? Зависит от того, смогут ли Харри Кейн, Деле Алли и Мусса Дембеле сыграть все 90 минут. Мы не хотим рисковать здоровьем этих футболистов.

У нас было на день меньше для восстановления, чем у "Монако". Нужно посмотреть, сумели ли игроки полностью восстановиться. Некоторым придется начать матч на скамейке запасных, чтобы потом выйти и сыграть важную роль.

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