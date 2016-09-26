19:49 26 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Маурисио Покеттино: "Не удивился болельщикам в московском аэропорту"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА не был удивлен поддержке болельщиков в аэропорту, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По словам специалиста, "шпоры" - большой клуб.

- В аэропорту вас встречали российские фанаты "Тоттенхэма". Удивились?

- Нет. У нас большой клуб. Вы видели, сколько болельщиков собралось на матче с "Монако" на "Уэмбли"? Почти 90 тысяч!

- Недавно на сайте "Тоттенхэма" появилось видео, где вы говорите, что у вас раньше была лучшая прическа. А у кого сейчас в команде лучшая прическа?

- Хм... У Тоби неплохая. У Ламелы... Да у многих! Но есть и те, кому в этом плане нужно серьезно прибавить. Имен называть не буду (смеется).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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