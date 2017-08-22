Маурицио Сарри: "Наполи" в Ниццу приезжает, чтобы побеждать, а не охранять результат"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри отметил, что будет рассчитывать на победу в ответном выездном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Ниццей". В первой встрече неаполитанцы победили со счетом 2:0.

– Мы приезжаем в Ниццу, чтобы побеждать, а не охранять результат, – цитирует AFP Сарри. – Знаем, что игра будет сложной, но и сопернику придется непросто. Этот матч будет отличаться от предыдущего. Соперник уже будет другим. Рассчитывать на повторение прошлой игры было бы ошибкой для нас.