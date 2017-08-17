Маурицио Сарри: "Наполи" не хватило резкости перед воротами"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри не вполне доволен тем, как его команда сыграла с "Ниццей" (2:0) в первом домашнем матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Итальянцы заканчивали игру в большинстве после удаления двух игроков "Ниццы".

– Мы сделали все возможное, – цитирует Mediaset Сарри. – Нам не хватило резкости перед воротами, команде не везло. В целом я доволен игроками, мы могли бы добиться большего в последние 10 минут игры.

Не ожидал, что "Ницца" сыграет в пять защитников. Мы готовились к четырем. В перерыве мне пришлось кое-что изменить, чтобы противостоять этой системе. Думаю, мы достаточно зрелые, чтобы бороться с любым противником. Соперник уже в этом сезоне провел четыре матча, а мы не играли. Поэтому я старался сохранить команду свежей. Сейчас мы не готовы на сто процентов, упустили несколько моментов. Но важен настрой.