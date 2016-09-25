Матс Хуммельс: "Надеюсь, к матчу с "Атлетико" вернусь"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс надеется, что травма не помешает ему сыграть в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико". 27-летний игрок повредил колено в игре чемпионата Германии с "Гамбургом" (1:0).

– Я получил удар по колену еще до перерыва, – цитирует Goal Хуммельса. – Думал, что будет лучше, если я попытаюсь продолжить игру, разбегаться. Но все оказалось сложнее. Надеюсь, что к матчу с "Атлетико" вернусь.

Напомним, что "Бавария" играет в одной группе Лиги чемпионов с "Ростовом".