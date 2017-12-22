Массимо Каррера: "Я ошибся, решив, будто "Спартак" готов играть против "Ливерпуля" на победу"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" подчеркнул, что из всех матчей первой части чемпионата России больше всего вспоминает встречу 20-го тура против ЦСКА (3:0). Он также добавил, что не жалеет о выбранной тактике на игру группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:7).

– Матч этого сезона, который вспоминаете в первую очередь?

– Последний, против ЦСКА. Разгромить принципиального соперника всего через несколько дней после унижения в Ливерпуле – это действительно преодоление, – сказал Каррера. – Ценю, что ребята сумели таким образом переломить себя, обстоятельства, настроение.

– 0:7 и 3:0 за одну неделю. Какой "Спартак" настоящий?

– Точно не в Ливерпуле. Но это пока и не та команда, которая громит "Севилью" 5:1, давайте будем честны. Настоящий "Спартак" где-то посередине. Вот против ЦСКА, как мне кажется, мы были близки к истине.

– Почему в Ливерпуле "Спартак" до последнего бежал отыгрываться – даже когда это стало невозможным теоретически? Не лучше ли стараться удержать хотя бы подобие приличного счета, раз уж ничего другого не выходит?

– Слушайте, ну мы получили три мяча в первые двадцать минут, что там было удерживать? В такой ситуации нужно бороться до конца, ни в коем случае нельзя сдаваться. И "Спартак" продолжал гнуть свою линию. Но я признаю, что ошибся.

– В чем?

– В том, что решил, будто мы готовы играть в таких матчах на победу. Это не так, но решил действовать таким образом, чтобы взять три очка. Это просчет, да. Но значит ли это, что я сейчас поступил бы иначе? Нет. Я повторил бы. Не жалею о выбранной тактике. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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