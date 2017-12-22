Массимо Каррера: "Я ошибся, решив, будто "Спартак" готов играть против "Ливерпуля" на победу"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" подчеркнул, что из всех матчей первой части чемпионата России больше всего вспоминает встречу 20-го тура против ЦСКА (3:0). Он также добавил, что не жалеет о выбранной тактике на игру группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:7).
– Матч этого сезона, который вспоминаете в первую очередь?
– Последний, против ЦСКА. Разгромить принципиального соперника всего через несколько дней после унижения в Ливерпуле – это действительно преодоление, – сказал Каррера. – Ценю, что ребята сумели таким образом переломить себя, обстоятельства, настроение.
– 0:7 и 3:0 за одну неделю. Какой "Спартак" настоящий?
– Точно не в Ливерпуле. Но это пока и не та команда, которая громит "Севилью" 5:1, давайте будем честны. Настоящий "Спартак" где-то посередине. Вот против ЦСКА, как мне кажется, мы были близки к истине.
– Почему в Ливерпуле "Спартак" до последнего бежал отыгрываться – даже когда это стало невозможным теоретически? Не лучше ли стараться удержать хотя бы подобие приличного счета, раз уж ничего другого не выходит?
– Слушайте, ну мы получили три мяча в первые двадцать минут, что там было удерживать? В такой ситуации нужно бороться до конца, ни в коем случае нельзя сдаваться. И "Спартак" продолжал гнуть свою линию. Но я признаю, что ошибся.
– В чем?
– В том, что решил, будто мы готовы играть в таких матчах на победу. Это не так, но решил действовать таким образом, чтобы взять три очка. Это просчет, да. Но значит ли это, что я сейчас поступил бы иначе? Нет. Я повторил бы. Не жалею о выбранной тактике. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Джаггер555
coserog Ливерпуль не один клуб наш не обыграет на данный момент. ЦСКА бы еще больше бы пропустил.
17:14
coserog
Каррера готов всех собак на себя навешать... Не знал он что такое Ливерпуль... Если хочет дальше пройти в лиге Европы, надо отрабатывать игру на контратаках! Это в России они они пытаются, и часто это получается всех перебегать. За бугром этот номер может не пройти! Конечно в Англии игру сломал ни за что назначенный пенальти. Почему-то это НИКТО не обсуждает!!!
22:42 22 декабря
Ну и ...?
зачёт
16:14 22 декабря