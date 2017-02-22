14:04 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Массимо Каррера: "В ответном матче "Наполи" может создать серьезные неприятности "Реалу"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что "Наполи" по-прежнему имеет шансы выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. В 1/8 финала итальянцы встречаются с "Реалом", и первый матч в Мадриде завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

– "Наполи" здорово смотрится в текущем сезоне, и команда хорошо себя проявила в игре против "Реала", – цитирует Telecaprisport Карреру. – В ответной игре неаполитанцы могут организовать серьезные неприятности мадридцам. Мне нравится выступление команды в чемпионате Италии, Сарри сумел сделать так, чтобы "Напоил" не заметил ухода Игуаина. В серии A очень важное значение имеют результаты в противостояниях с непосредственными конкурентами, но также важно не допускать осечек с командами, которые решают другие задачи.

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