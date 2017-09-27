Массимо Каррера: "Контратака "Ливерпуля"? Подумал, что урока с "Анжи" не хватило"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) подчеркнул, что в перерыве он поменял позиции игроков на угловых, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– О чем подумали, когда "Ливерпуль" убежал в ту самую контратаку?

– Подумал, что нам не хватило урока с "Анжи". Потом в раздевалке я поменял позиции на угловых, и дело немного наладилось.

В игре с "Ливерпулем" "Спартак" снова пропустил эпическую контратаку, правда, в отличие от матча с "Анжи", игровой эпизод не завершился взятием ворот.

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль" //

"Спартак" опять пропустил контратаку века. Помогите!