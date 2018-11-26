22:43 | Футбол — Лига чемпионов

Массимилиано Аллегри: "Ювентус" хочет выиграть все в этом сезоне"

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Главный тренер "Ювентуса"  Массимилиано Аллегри перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии" заявил, что его клуб хочет выиграть все трофеи в этом сезоне.

- Нам предстоит много матчей, но мы объединены одной целью, - приводит слова Аллегри Football Italia. - Мы хотим выиграть несколько трофеев, а, возможно, что и все. По крайней мере, надеемся на это. И в Лиге чемпионов, и в чемпионате Италии мы будет двигаться шаг за шагом. Ничто не является само собой разумеющимся. 

"Ювентус" занимает 1-е место в группе H, имея в активе 9 очков после четырех туров. 

Ювентус - Валенсия

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