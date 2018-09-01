Массимилиано Аллегри: "Роналду немного раздражен, что не его выбрали лучшим"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подтвердил, что Криштиану Роналду разочарован тем, что не его признали лучшим футболистом Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона. Это звание получил бывший одноклубник португальца по "Реалу" Лука Модрич.

– Роналду в порядке, но нормально, что он немного раздражен, поскольку его не выбрали лучшим, – цитирует AFP Аллегри. – В прошлом сезоне он забил 15 мячей в Лиге чемпионов, выиграл турнир вместе с Модричем и другими мадридцами. Он несколько расстроился, но это доказывает, что он продолжает много работать и хочет быть лучшим – это хорошо для нас.