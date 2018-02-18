Массимилиано Аллегри: "Не считаю результат матча с "Тоттенхэмом" провальным"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 25-го тура чемпионата Италии против "Торино" (1:0) отметил, что нападающий Пауло Дибала еще не набрал оптимальную форму. Специалист также добавил, что с удовольствием тренирует своих подопечных.

– Мы сделали слишком много технических ошибок в матче с "Тоттенхэмом" после того, как повели 2-0, – сказал для Mediaset Premium Аллегри. – У "шпор" было больше шансов, чем у нас, но мы едем в Лондон с уверенностью, что можем пройти дальше. "Ювентус" – сильная команда с экстраординарными игроками, поэтому я с удовольствием тренирую их. Я не считаю, что 2-2 с "Тоттенхэмом" провал или трагедия.

Игра с "Торино"? Я горжусь своими парнями, ведь сегодня мы увидели хорошую реакцию на матч с лондонцами. Дибала? Он сыграл 30 минут, и очевидно, что он еще не набрал оптимальную форму, но со временем это наладится.

Напомним, что ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ювентус" пройдет 7 марта в Лондоне.