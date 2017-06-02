Массимилиано Аллегри: "Иско или Бэйл? Для меня важно, сыграет ли в финале Каземиру"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в преддверии финального матча Лиги чемпионов с "Реалом" высоко оценил игру полузащитника мадридцев Каземиру. По словам специалиста, действия этого футболиста имеют огромное значение для команды.

- Сейчас много разговоров о том, выйдет ли на поле Иско или Зидан доверит место в старте Бэйлу. Но для меня важнее, сыграет ли Каземиру, - приводит Marca слова Аллегри. - Этот футболист добавил "Реалу" баланса. Мне кажется, что он имеет огромное значение для мадридцев.

Безусловно, он не обладает лучшей техникой, но сложно переоценить его важность. Кроме него никто не может исполнять эти функции на поле. В "Королевском клубе" поменялось многое с его приходом.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.