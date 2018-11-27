Мартин Йиранек: "Виктория" сделает все, чтобы отобрать очки у ЦСКА"

Бывший капитан сборной Чехии Мартин Йиранек​ перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Викторией" и ЦСКА отметил, что пльзеньская команда сделает все, чтобы отобрать очки у красно-синих.

– "Виктория" сделает все, чтобы отобрать очки у ЦСКА, – цитируют "Известия" Йиранека. – Крайне сложный матч для обеих команд. Но на стороне армейцев будет небольшое преимущество. Во-первых, они играют дома. Во-вторых, "Виктория" сейчас испытывает не самые лучшие времена: чехи потеряли очки в последних двух матчах внутреннего чемпионата. И, наконец, команда лишилась сразу нескольких важных игроков из-за травм. В целом "Виктория" сейчас переживает небольшой кризис.

ЦСКА – "Виктория": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 27 ноября, начало – в 20.55 (Мск)