10:04 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Марко Верратти: "Ювентус" может переиграть "Барселону" в Лиге чемпионов"

0
0
0
0

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти высказал мнение, что у "Ювентуса" в текущем сезоне есть неплохие шансы вновь стать финалистом Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира "Старая синьора" встретится с "Барселоной", которая на прошлой стадии оказалась сильнее именно команды Верратти.

– У "Ювентуса" есть неплохие шансы пробиться в финал Лиги чемпионов, – сказал для TMW Radio Верратти. – Они усилились прошлым летом и добились серьезного прогресса в игре. Они могут пройти "Барселону" и выйти в полуфинал.

Опрос

Кто выиграет Лигу чемпионов-2016/17?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ