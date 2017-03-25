Марко Верратти: "Ювентус" может переиграть "Барселону" в Лиге чемпионов"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти высказал мнение, что у "Ювентуса" в текущем сезоне есть неплохие шансы вновь стать финалистом Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира "Старая синьора" встретится с "Барселоной", которая на прошлой стадии оказалась сильнее именно команды Верратти.

– У "Ювентуса" есть неплохие шансы пробиться в финал Лиги чемпионов, – сказал для TMW Radio Верратти. – Они усилились прошлым летом и добились серьезного прогресса в игре. Они могут пройти "Барселону" и выйти в полуфинал.