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01:48 | Футбол — Лига чемпионов

Марко Шулер: "Марибор" заслуживал победы в матче со "Спартаком"

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Защитник "Марибора" Марко Шулер после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1) отметил, что команда добилась хорошего результата благодаря тому, что придерживалась своего плана на игру. По его словам, словенский чемпион даже заслуживал большего, чем ничья.

- Я думаю, мы заслуживали большего в этом матче, - приводит пресс-служба УЕФА слова Шулера. - Это была жестокая игра, но мы придерживались своего плана. Атмосфера на стадионе была великолепной. Выезд к нам станет сложным для любого соперника.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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