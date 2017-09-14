Марко Шулер: "Марибор" заслуживал победы в матче со "Спартаком"

Защитник "Марибора" Марко Шулер после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1) отметил, что команда добилась хорошего результата благодаря тому, что придерживалась своего плана на игру. По его словам, словенский чемпион даже заслуживал большего, чем ничья.

- Я думаю, мы заслуживали большего в этом матче, - приводит пресс-служба УЕФА слова Шулера. - Это была жестокая игра, но мы придерживались своего плана. Атмосфера на стадионе была великолепной. Выезд к нам станет сложным для любого соперника.