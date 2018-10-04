Марк ван Боммел: "Судья не решился удалить Хандановича"

Главный тренер ПСВ Марк ван Боммел считает, что вратарь "Интера" Самир Ханданович заслуживал удаления в матче Лиги чемпионов между командами. Миланцы обыграли ПСВ со счетом 2:1 во втором туре группового турнира.

– Мне вообще не понравилось судейство, – цитирует Sky Italia ван Боммела. – Оно было в пользу "Интера". Все видели инцидент, который вызвал у меня ярость – Ханданович сыграл рукой за пределами штрафной в опасной ситуации. Судья не решился удалить вратаря. А я считаю, что это должно быть удаление – без сомнений.