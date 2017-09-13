Марио Пашалич: "Жду около 3-4 фургонов с моими друзьями на матч против "Марибора"

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич отметил, что на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" ждет 3-4 фургонами с друзьями. Он также выразил надежду, что выйдет на поле во встрече.

– Я был очень счастлив, когда услышал, что мы будем играть в Мариборе. Как только закончилась жеребьевка, я получил бесчисленные сообщения от друзей и родственников, которые сообщили, что приедут на матч, – приводит 24sata.hr слова Пашалича. – Не знаю, сколько их будет, но точно около 3-4 фургонов. Надеюсь, что я выйду на поле в матче.

Встреча "Марибор" – "Спартак" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Сегодня решится, выйдет ли "Спартак" из группы