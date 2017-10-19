Марек Сухи: "Хорошо, что я не забыл русский язык"

Защитник "Базеля" Марек Сухи не стал отвечать на вопрос о возвращении в чемпионат России. Также футболист рассказал, что не часто говорит на русском языке, и иногда созванивается с голкипером "Сьона" Антоном Митрюшкиным.

– Как вы умудрились не забить русский язык?

– (смеется) У меня получается говорить, хотя я не часто его использую. Но иногда с кем-то разговариваю.

– С кем последний раз говорили?

– Вчера приехал мой бывший водитель. Мы поговорили. Иногда созваниваемся с кем-то из ребят. Например, с Антоном Митрюшкиным. Хорошо, что я не забыл язык.

– Возможно ли ваше возвращение в чемпионат России?

– Вы спрашиваете, потому что не забыл русский язык? Сейчас это не тема для разговора. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)