Марек Хамшик: "У "Наполи" не самая сложная группа в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шахтера" отметил, что команде попались не самые тяжелые соперники. Поединок против "горняков" состоится в среду. Также итальянцы сыграют с "Фейеноордом" и "Манчестер Сити".

- У нас не самая сложная группа, но у каждой команды есть плюсы, - приводит Football Italia слова Хамшика. - "Шахтер" часто играет в Лиге чемпионов, "Фейеноорд" выиграл чемпионат Голландии, а "Манчестер Сити" представлять не нужно.

Мы знаем, насколько сильны. При Сарри команда заметно выросла за эти два года. У нас есть цель - выйти из группы. Если это получится, то дальше возможно все.