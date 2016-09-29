09:03 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Мануэль Нойер: "Баварии" не хватило инстинкта убийцы"

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Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер подчеркнул, что "Атлетико" сумел одержать победу в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:1) за счет хорошей реализации голевых моментов. По словам голкипера, именно этого не хватало мюнхенцам, чтобы игра завершилась в их пользу.

- Мы знали, что будет непросто, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Нойера. - У "Атлетико" был инстинкт убийцы. Имея всего несколько возможностей, они сделали многое. У нас этого инстинкта убийцы сегодня, к сожалению, не было. 

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news

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