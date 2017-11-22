Максим Медведев: "Карабах" смотрел на "Челси" как на соперников, а не как на звезд"

Защитник "Карабаха" Максим Медведев отметил, что его команда достойно смотрелась в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Челси", несмотря на поражение 0:4. С 19-й минуте азербайджанцы играли в меньшинстве.

- По сравнению с первой игрой, видно было, что ребята почти не волновались, вышли на поле с максимальной концентрацией, хорошо мотивированные, смотрели на игроков "Челси" не как на звезд, а как на соперников, - сказал Медведев в интервью пресс-службе УЕФА. - В первые 15 минут многое получалось. Забей мы, а не попади в перекладину, игра бы могла пойти совсем по-другому.