Люсьен Фавр: "Если бы "Ницца" пропустила третий гол, то исход противостояния стал бы ясен"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после поражения от "Наполи"​ в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов посетовал на два удаления. Также он отметил, что команде предстоит проделать большую работу к ответном поединку, который пройдет во вторник.

- Мы могли бы избежать удалений, но судьи были немного суровы, - цитирует пресс-служба клуба Фавра. - К сожалению, матч пришлось заканчивать вдевятером, поэтому было важно сохранить счет. Если бы "Ницца" пропустила третий мяч на выезде, то исход противостояния стал бы ясен. При счете 2:0 еще есть надежда. Проанализируем игру, чтобы исправить ошибки, которые допустили. Нас ждет много тяжелой работы в ожидании ответной игры.