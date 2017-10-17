Лунин – о матче с молодежкой "Севильи": "Спартак" хотел победить, но удаления подпортили картину"

Главный тренер молодежной команды "Спартака" после матча Юношеской лиги УЕФА с "Севильей" (1:1) подчеркнул, что команда пропустила необязательный гол. При этом специалист отметил, что футболисты, получившие красные карточки в этой встрече, будут наказаны.

Напомним, что спартаковцы заканчивали игру вдевятером. С поля были удалены Даниил Петрунин и Максим Калачевский.

– Мы реализовали в этом матче многое из того, что планировали. Не удалось только забить больше, чем соперник, – приводит пресс-служба красно-белых слова Лунина. – Команда начала встречу неплохо, но пропустила необязательный гол, и для того, чтобы прийти в себя, понадобилось некоторое время. Во втором тайме ребята полностью включились в игру и владели инициативой: были активны в атаке, попали в штангу и перекладину, забили ответный гол.

Не понравилось большое количество желтых и красных карточек. Мы обязательно разберемся в причинах. Футболисты, которые не сумели сдержать себя, будут наказаны. Разговор на эту тему уже состоялся в раздевалке по горячим следам. Жесткие стыки и провокации – это часть футбола. Но нужно быть выше этого, владеть своими эмоциями.

– Испанцы вас чем-нибудь удивили?

– Мы подробно разобрали игру соперников. Готовились выходить из-под их прессинга, и по большей части это удавалось. Жаль, что удаления на последних минутах подпортили картину. Очень хотелось сегодня победить. Но теперь постараемся выиграть в Севилье.