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21:49 | Футбол — Лига чемпионов

Лукаку открыл счет в матче ЦСКА - "Манчестер Юнайтед"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку забил первый мяч в игре группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. Бельгиец отличился точным ударом головой на 4-й минуте встречи после подачи форварда Антони Марсьяля.

Вместе с тем вратарь красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 41-й игре основного турнира Лиги чемпионов подряд.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (10)
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MIKE-BEST

Только приехал включил телевизор а тут такое позорище Когда успели то?

22:30

mikele

0-3 есть ставим на следующий гол также МЮ

22:14

mikele

а ведь на месте этого ЦСКА мог быть Ростов...

22:10

mikele

а вот тут Гинер не поможет, МЮ красавицы)) тут полотенце на ринг не выбросишь, ставлю, что МЮ забьет еще

22:04

mikele

вот пошло-поехало

22:03

crazysun78

спартак хотя бы вчера сражался...

22:00

mikele

чуть ли 0-2, надежды на ничью нет по-моему

22:00

mikele

левой рукой придавил плечо...хватит ныть...чего Игнашевич-то не придавил, и чего Акинфеев ближний угол бросил??

21:57

mikele

очень многие после этого гола МЮ заработали хоть и небольшие но денюшки ))

21:55

Андрей Краснодарский

Левый гол. Лукаку левой рукой придавил плечо Игнашевича и не дал тому выпрыгнуть.

21:55