Лукаку открыл счет в матче ЦСКА - "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку забил первый мяч в игре группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. Бельгиец отличился точным ударом головой на 4-й минуте встречи после подачи форварда Антони Марсьяля.
Вместе с тем вратарь красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 41-й игре основного турнира Лиги чемпионов подряд.
Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"
GIF-Г⚽Л! @ManUtd#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 2-й тур. #ЦСКАМЮ 0:1 4' Ромелу Лукаку @RomeluLukaku9 pic.twitter.com/tWcXbSu3tI– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 сентября 2017 г.
MIKE-BEST
Только приехал включил телевизор а тут такое позорище Когда успели то?
22:30
mikele
0-3 есть ставим на следующий гол также МЮ
22:14
mikele
а ведь на месте этого ЦСКА мог быть Ростов...
22:10
mikele
а вот тут Гинер не поможет, МЮ красавицы)) тут полотенце на ринг не выбросишь, ставлю, что МЮ забьет еще
22:04
mikele
вот пошло-поехало
22:03
crazysun78
спартак хотя бы вчера сражался...
22:00
mikele
чуть ли 0-2, надежды на ничью нет по-моему
22:00
mikele
левой рукой придавил плечо...хватит ныть...чего Игнашевич-то не придавил, и чего Акинфеев ближний угол бросил??
21:57
mikele
очень многие после этого гола МЮ заработали хоть и небольшие но денюшки ))
21:55
Андрей Краснодарский
Левый гол. Лукаку левой рукой придавил плечо Игнашевича и не дал тому выпрыгнуть.
21:55