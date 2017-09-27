Лукаку открыл счет в матче ЦСКА - "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку забил первый мяч в игре группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. Бельгиец отличился точным ударом головой на 4-й минуте встречи после подачи форварда Антони Марсьяля.

Вместе с тем вратарь красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 41-й игре основного турнира Лиги чемпионов подряд.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"