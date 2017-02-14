Лука Модрич: "Слава богу, Марадона против "Реала" не сыграет"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи" отметил, что легендарный игрок неаполитанцев Марадона является одним из лучших футболистов в истории. Аргентинец прибыл в Мадрид вместе с делегацией "Наполи", чтобы поддержать команду.

– Марадона – один из лучших игроков в истории футбола, – цитирует Marca Модрича. – Прекрасный человек, с которым я встречался на церемонии вручения награды The Best. Мы рады, что он посетит "Сантьяго Бернабеу". Слава богу, что играть против нас он не будет. (Смеется.)