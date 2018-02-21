Луис Суарес: "Зависимость "Челси" от гола откроет пространство для "Барселоны" во втором матче"

Полузащитник "Барселоны" Луис Суарес после ничьей с "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что к плей-офф еврокубков нужно подходить с умом. Уругваец считает, что забитый на выезде мяч позволит каталонцам получить пространство в ответной встрече, так как английской команде будут необходимы забитые голы.

- В подобных играх вы должны быть умными, - цитирует пресс-служба клуба Суареса. - Мы должны быть сильными. Зависимость "Челси" от гола откроет пространство для "Барселоны" во втором матче.