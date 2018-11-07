"Локомотив" поблагодарил за поддержку всех, кто добрался до Португалии

"Локомотив" поблагодарил болельщиков за поддержку команды в Португалии. Железнодорожники уступили "Порту" в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов - 1:4.
"Терпим поражение в Порту. Спасибо за поддержку всем, кто добрался до Португалии!" - говорится в сообщении "Локо" в Твиттере.
Это поражение лишило "Локомотив" шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. На счету команды 0 очков.
Терпим поражение в Порту.– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 6 ноября 2018 г.
Спасибо за поддержку всем, кто добрался до Португалии! #UCL pic.twitter.com/1PCPDBaAXq
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