"Локомотив" поблагодарил за поддержку всех, кто добрался до Португалии

"Локомотив" поблагодарил болельщиков за поддержку команды в Португалии. Железнодорожники уступили "Порту" в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов - 1:4.

"Терпим поражение в Порту. Спасибо за поддержку всем, кто добрался до Португалии!" - говорится в сообщении "Локо" в Твиттере.

Это поражение лишило "Локомотив" шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. На счету команды 0 очков.