"Ливерпуль" вслед за "МЮ" оплатит фанатам визы в Россию

Руководство "Ливерпуля" решило компенсировать стоимость российской визы своим болельщикам, которые планируют посетить выездной матч Лиги чемпионов со "Спартаком", сообщает официальный сайт клуба. Стоимость каждой из них составит 118,2 фунта стерлингов на человека. В общей сложности клуб потратит на визы более 250 тысяч фунтов.

"Ливерпуль" получил 2200 билетов для своих болельщиков на игру, которая пройдет 26 сентября в Москве. Отметим, что аналогичным образом поступил "Манчестер Юнайтед", который днем позднее - 27 сентября - встретится в Лиге чемпионов с ЦСКА.

В данный момент руководство клуба работает с российским посольством, чтобы обеспечить быструю выдачу виз такому большому количеству фанатов.