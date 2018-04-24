20:42 | Футбол — Лига чемпионов

"Ливерпуль" - "Рома": стали известны стартовые составы


Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" и "Ромы" на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Фирмину.

Запасные: Миньоле, Клайн, Клаван, Морено, Вейналдум, Ингс, Соланке.

"Рома": Алисон, Флоренци, Манолас, Фасио, Жуан Жезус, Коларов, Де Росси, Наингголан, Стротман, Ундер, Джеко.

Запасные: Скорупски, Бруно Перес, Пеллегрини, Гоналон, Перотти, Эль-Шаарави, Шик.

Матч "Ливерпуль" - "Рома" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Ливерпуль - Рома

 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!