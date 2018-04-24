"Ливерпуль" - "Рома": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" и "Ромы" на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.



"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Фирмину.



Запасные: Миньоле, Клайн, Клаван, Морено, Вейналдум, Ингс, Соланке.



"Рома": Алисон, Флоренци, Манолас, Фасио, Жуан Жезус, Коларов, Де Росси, Наингголан, Стротман, Ундер, Джеко.



Запасные: Скорупски, Бруно Перес, Пеллегрини, Гоналон, Перотти, Эль-Шаарави, Шик.

Матч "Ливерпуль" - "Рома" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.