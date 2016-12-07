04:28 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Левандовски посвятил гол беременной жене

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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что посвятил гол беременной жене. По его словам, он три месяца отрабатывал штрафные удары.

– Эта победа важна для менталитета команды и психологии, – цитирует Левандовски официальный сайт УЕФА. – Я два-три месяца тренировал штрафные удары. Рад, что удалось применить эти навыки в игре. Кроме того, это был отличный шанс сообщить, что моя жена беременна. Этот гол посвящаю ей.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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