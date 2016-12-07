Левандовски посвятил гол беременной жене

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что посвятил гол беременной жене. По его словам, он три месяца отрабатывал штрафные удары.

– Эта победа важна для менталитета команды и психологии, – цитирует Левандовски официальный сайт УЕФА. – Я два-три месяца тренировал штрафные удары. Рад, что удалось применить эти навыки в игре. Кроме того, это был отличный шанс сообщить, что моя жена беременна. Этот гол посвящаю ей.