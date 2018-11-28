Левандовски назвал Анри своим футбольным идолом

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски, который в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" оформил дубль, поблагодарил главного тренера "Монако" Тьерри Анри за вдохновение. Поляк назвал экс-футболиста сборной Франции своим футбольным идолом.

- Это великий день для меня. Спасибо моему футбольному идолу Тьерри Анри за вдохновение на достижение моих целей, - написал Левандовски в своем Твиттереь

Теперь на счету Левандовски 51 гол в 77 играх турнира. Быстрее поляка только Руд ван Нистелрой (62 матча) и Лионель Месси (66 матчей) достигали отметки в 50 мячей.

В Лиге чемпионов "Бавария" занимает 1-е место в группе E, имея в активе 13 очков после пяти туров.

This is a great day for me. Thanks to my football idol @ThierryHenry for inspiring me to live my dreams!🙏⚽ @ChampionsLeague @FCBayern – Robert Lewandowski (@lewy_official) 28 ноября 2018 г.

Все о Лиге чемпионов - здесь