Леонид Слуцкий: "Тоттенхэм" и "Монако" – самые сложные соперники из третьей и четвертой корзин"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, комментируя итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов, подчеркнул, что у армейцев должны быть шансы на выход из группы. В группе Е ЦСКА сыграет с "Байером", "Тоттенхэмом" и "Монако".

– Мы уже привыкли, что жеребьевка Лиги чемпионов редко бывает к нам благосклонна, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Слуцкого. – На мой взгляд, сейчас произошло все то же самое: из третьей и четвертой корзин нам достались самые сложные соперники. "Тоттенхэм", "Монако" и "Байер" играют в сильнейших европейских чемпионатах и являются ведущими клубами своих стран. В любом случае, жеребьевка состоялась, и команды определены. Учитывая, что мы имеем огромный опыт игры с большими клубами, у нас должны быть шансы и возможности на выход из группы.