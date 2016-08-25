Леонид Слуцкий: "Тоттенхэм" и "Монако" – самые сложные соперники из третьей и четвертой корзин"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, комментируя итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов, подчеркнул, что у армейцев должны быть шансы на выход из группы. В группе Е ЦСКА сыграет с "Байером", "Тоттенхэмом" и "Монако".
– Мы уже привыкли, что жеребьевка Лиги чемпионов редко бывает к нам благосклонна, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Слуцкого. – На мой взгляд, сейчас произошло все то же самое: из третьей и четвертой корзин нам достались самые сложные соперники. "Тоттенхэм", "Монако" и "Байер" играют в сильнейших европейских чемпионатах и являются ведущими клубами своих стран. В любом случае, жеребьевка состоялась, и команды определены. Учитывая, что мы имеем огромный опыт игры с большими клубами, у нас должны быть шансы и возможности на выход из группы.
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http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/leonid-sluckij-u-nas-dolzhny-byt-shansy-na-vyhod-iz-gruppy/
sunseich
если не выйдут из группы, Слуцкий должен подать в отставку. все просто.
11:44
Lewenbrau
надоело нытье... самые сложные . непроходимые и т.д. каждый год так. но не будет группы Лч с Оренбургом, тулой, уфой!!! когда уже играть начнёте????!!!
11:21
PekkaM
Гаттузо зол! Так то бомжеватые с Байером и Монако пару лет назад почетное одно очко завоевали и ессесенно из группы не вышли это был космос для них
23:49 25 августа
sidnet78
Словакия и Уэльс тоже были оптимальным вариантом.....
23:28 25 августа
Armeec Moskow
Тут бОльшая часть вонючих свиней, которые в очередной раз обкакались и опять не попали в еврокубки. Свиноты, ваш удел, ныть и обсуждать победителей! Бедолаги. Тьфу
22:39 25 августа
Aleale
Интересно Леонид всё ещё качается или уже отстыл.
22:20 25 августа
самарец
запасайтесь вазелином !! космос отменяется зато всё остальное как обычно по плану
22:14 25 августа
Адекватный Зритель_
garry1980-------- Дартс смотри. Или, на игры ЦСКА, тебя к Ти - Ви приковывают?
22:03 25 августа
victor
... шансы должны быть, шансы должны были быть, ... а их нет ! ))) Слуцко - не тренер, а старший помощник третьего зама младшего манегера )))
22:03 25 августа
garry1980
engineer75 ___А ЦСКА нужен результат.___ Конечно, нужен. Как в прошлом году, например. Кони в ЛЧ лезут только за баблом. Гинеру и нафиг не надо никакое усиление, от ЛЧ прилетает каждый год лямов 15 и норм. Так что космонавты идут нафиг. Вместе со своим трусливым тренером и трусливым футболом.
22:01 25 августа
Адекватный Зритель_
Интересно, а с чего решили, что соперники на групповом этапе ЛЧ не сложные? Все сложные - в третьем раунде квали ЛЕ? )))
22:01 25 августа
engineer75
Господа, внимательно читайте, Слуцкий подчеркнул: "из третьей и четвертой корзин нам достались самые сложные соперники". Кто-то спорит? Причем здесь нытье? При нахождении в 4-й корзине Ростову было сложно рассчитывать на благосклонность жребия. Ему априори доставался топ-клуб из первой корзины (ну кроме Лестера и Бенфики) и не доставались слабые соперники из 4 группы. И конечно игроки Ростова довольны жребием, с Баварией когда еще сыграешь, за провал их никто не упрекнет, они уже герои. А ЦСКА нужен результат.
21:46 25 августа
abcrol
Разве тренер так должен говорить!
21:23 25 августа
abcrol
Блин противно всё время слушать нытьё Слуцкого в Европе! Это тебе не РФПЛ,где все тянут за уши
21:23 25 августа
NikolaySNG
Для вас ЛЮБОЙ соперник сложный, опять к 4му месту в группе готовит)
21:18 25 августа
зубы суареса
игорек в этом году опять рекорд поставит, новый.
21:11 25 августа
vitvk
Без атаки ни сами играть не будут,ни болельщикам не интересно.Гинер! Где новые Лавы,Карвальо и Мусы? Или вся надежда на Васю (конечно,Васю,а кто ж его не знает?!)
21:11 25 августа
Dymanomashina
Slim Taller Если клуб из первой корзины займёт последнее место в группе,то зачем такие команды в первой корзине?! 20:59----------------------------------------------------------------------------------Затем, что на Украине ТЕМ БОЛЕЕ нет клубов достойных первой корзины.
21:03 25 августа
bvb1987
готовь скафандр для полета в космос)
21:01 25 августа
tank777
vitvk Танк! Как девчени рубиться не смогут - яйца мешают...///// Меня терзают смутные сомнения…
21:00 25 августа
MMT
Ленчик достал заранее заготовленный вазелин и начал активно намазываться
20:59 25 августа
Slim Taller
Если клуб из первой корзины займёт последнее место в группе,то зачем такие команды в первой корзине?!
20:59 25 августа
В.Коваль
спонсор фк ЦСКА Роскосмос начал срочно готовить непрофильную продукцию: конские скафандры- источник "со стороны"
20:57 25 августа
crazysun78
вот же дилемма... хочется и чемп выиграть (на елку сесть) и в ЛЧ соперников послабее (рыбку съесть))))))) не устраивает - уступи место чемпиону начавшегося сезона 16/17... Я и СЭ уже знают кто... )))))))
20:51 25 августа
Люблю российский футбол
очередной космос. интересно, пару мячей хотя бы забьют? или всей командой стоять у ворот?
20:51 25 августа
ak-09
Опять идиоты повылезали. Вы то,какое отношение к футболу имеете?Диванные комментаторы.
20:51 25 августа
Гаттузо зол!
Не плачь Пельмень! Лучше иди скафандр штопай, да кислородные аппараты проверь. Группа 6-7-я по силе, слабее только группа Джи. Так что мы свою квоту на нагретые шары вам передали. Гинер попросил Миллера, тот звякнул своим дружбанам в уефу- мол отдайте наши теплые шары коням. Я , кстати, так и хотел где-то, чтобы досталась такая средненькая группа. Будет интересно посмотреть куда кони из нее выйдут, в плов или как обычно в открытый Космос.
20:50 25 августа
orel85
Жирный недотренер опять плачет!!!! какие же вы жалкие,лошади!!!
20:48 25 августа
Мяч Чудо
Хватит плакать и жаловаться, ИГРАТЬ надо, ИГРАТЬ, а не смотреть на название команд. Вспомните мальчишек в 1992 году, когда выиграли у Барселоны.
20:46 25 августа
AlexMiron
Гинер ищи нападающего и защитника.
20:46 25 августа