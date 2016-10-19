Леонид Слуцкий: "Когда так много обороняешься, ошибки неизбежно будут возникать"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (1:1) подчеркнул, что его команда провела очень качественно первый тайм, передает с 3-й Песчаной улицы корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По словам специалиста, во втором тайме он пытался освежить заменами действия армейцев в атаке.

– Провели очень качественный первый тайм, по делу вели в счете. Но после перерыва то ли мы отдали инициативу, то ли "Монако" прибавил. Отвечать контратаками уже толком не получалось. Замены не помогли. А когда так много обороняешься, ошибки неизбежно будут возникать. Очень жаль, ведь не дотерпели совсем чуть-чуть.

– ЦСКА уже не первый раз в матчах Лиги чемпионов проседает именно во втором тайме, жмется к своим воротам и пропускает. Почему так получается?

– Да просто потому что мы играем в Лиге чемпионов против очень сильных команд. И эпизодически они заставляют нас обороняться достаточно глубоко.

– Раз вас так прижали после перерыва, почему тогда выпустили не защитника, например, второго Березуцкого, а игроков группы атаки – Страндберга и Гордюшенко? К тому же не самых опытных.

– Во-первых, Гордюшенко мы выпустили в опорную зону. Оставалось играть много, и переход на игру в три центральных защитников мог только усугубить ситуацию. Ведь Траоре очень устал, и мы бы остались вообще без намека на контригру. Я пытался наоборот освежить заменами наши действия в атаке. Все время обороняться очень тяжело...