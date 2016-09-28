Леонарду Жардим: "В футболе не важно, забил ты на первой или последней минуте"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что считает заслуженной ничью с "Байером" (1:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Специалист отметил, что его подопечные ни в чем не уступали противнику.

– Игра была равна. Посмотрите на все основные статистические показатели – они одинаковы, – цитирует Goal Жардима. – Гол Глика был так же важен, как и передача Каррильо, который выиграл верховую дуэль. Камиль – очень сильная личность. Вы скажете, что мы забили на последней минуте. Но в футболе не важно, забил ты на первой минуте или на последней, если результат один и тот же.